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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Україна не перебуває в десятці лідерів у Європі за смертністю від Covid-19 – Ляшко

коронавирус, коронавірус, пандемія, пандемия, вакцина, вакцинация, вакцинація

Україна знову увійшла у п’ятірку лідерів за смертністю від Covid-19 серед європейських країн.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Так, за добу, 19 травня у країні від ускладнень, які спричинив коронавірус, померли 227 людей, а 18 травня – 285 людей.

Найбільше нових випадків хвороби у Європі 19 травня зафіксували у Франції (17 210), Російській Федерації (8 183) та Німеччині (7 604). Україна за кількістю нових випадків на шостому місці (5 138), а у світі на 17 місці.

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Водночас міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час виступу у Верховній Раді 20 травня зазначив, що Україна не перебуває ні в десятці лідерів у Європі, ні у світі за рівнем смертності від Covid-19.

– Це все маніпуляція. Кількість випадків щодобової реєстрації летальних випадків або випадків від Covid-19 – це кількість випадків, більш нічого. Оскільки розрахунок проводиться в перерахунку на кількість населення, яке проживає у країні, – стверджує він.

Україна у лідерах за смертністю від Covid-19 у Європі

Коронавірус в Україні

Станом на 20 травня коронавірус в Україні виявили 5 165 осіб, з яких госпіталізовано 1 884. За минулу добу одужали понад 16 тис. пацієнтів, летальних випадків – 203.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489), Харківській (429), Запорізькій (311), Київській (295) областях та місті Києві (433).

Джерело: Worldometers

Фото: Pexels

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