Український сертифікат вакцинації дозволить громадянам подорожувати в країни ЄС – Стефанішина

Українці, у яких будуть сертифікати вакцинації, зможуть подорожувати до країн Євросоюзу. Оскільки такі документи відповідатимуть стандартам ЄС.

Про це під час візиту в Брюссель заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

– Весь процес розробки цих паспортів здійснювався одразу разом з командою Європейської комісії, яка розробляє формат європейського цифрового паспорту. Тобто взаємосумісність – це була основа, яка закладалася в нашу роботу. З першого дня це був спільний процес, – запевнила вона.

Також Ольга Стефанішина додала, що ІТ-інфраструктура в Україні повністю готова до того, щоб видавати сертифікати вакцинації українцям, які зробили щеплення від коронавірусу. Тому це планують робити вже з кінця червня.

Паспорти вакцинації в ЄС

20 травня Рада Євросоюзу та Європарламент досягли угоди про запровадження паспортів вакцинації від коронавірусу.

У Єврокомісії наголосили, що Covid-сертифікати видаватимуть у цифровій формі. Діятимуть вони на території ЄС.

Очікується, що документ дасть змогу відкрити більше держав Євросоюзу для подорожей усередині блоку.