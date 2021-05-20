В Україні 19 травня першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 7 399 людей, а завершили вакцинацію – 10 544 осіб.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я. Найбільше щеплень зробили у Києві (1 878), Донецькій (1 322) та Одеській (1 080) областях.

Водночас найменше доз вакцини ввели у Сумській (146), Полтавській (207)та Луганській (368) областях.

Вакцинацію здійснювали 264 мобільні бригади та 407 пунктів щеплень.

Загалом з початку вакцинальної кампанії в Україні вже зробили 1 012 815 щеплень проти коронавірусу: 964 745 людей отримали першу дозу, а 48 070 — завершили вакцинацію (отримали дві дози).

За весь час щеплень найбільше доз ввели у Києві (105 855), Дніпропетровській (80 057), Львівській (71 024) та Київській (56 654) областях.

Коронавірус в Україні

Станом на 20 травня в Україні зафіксували 5 165 нових випадків Covid-19. За минулу добу одужали понад 16 тис. пацієнтів, летальних випадків – 203.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489), Харківській (429), Запорізькій (311), Київській (295) областях та місті Києві (433).

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