Завдяки глобальній пандемії Covid-19 всі ми стали трохи мікробіологами. Наприклад, знаємо, що є такий вірус – SARS-CoV-2, який здатний мутувати, тобто змінюватися. Причому далеко не завжди – в кращий для нас бік.

У тому сенсі, що його нові риси найчастіше зумовлені здатністю швидше і легше передаватися від людини до людини, провокуючи повторне зараження навіть тих, хто вже перехворів на коронавірусну інфекцію. І цей другий захід може мати набагато важчі наслідки, ніж перший.

Скільки ж їх, цих нещасних Covid-мутантів? Чи здатні наявні вакцини протистояти їх віроломній атаці на людину? На ці та інші не менш важливі запитання Факти ICTV попросили відповісти українського мікробіолога, кандидата біологічних наук Данила Алексєєнка.

Штам – це…

…співтовариство мікроорганізмів одного виду, що має унікальну і характерну тільки для нього послідовність ДНК і РНК.

– Якщо взяти до відома, що слово “штам” перекладається з німецької як “рід”, то стане зрозуміло, чому вчені між собою називають штами дітьми головного батька – основного вірусу, більше відомого, як коронавірус, – пояснив Данило Алексєєнко.

Коронавірус вельми плідний. Варто тільки під впливом певних факторів злегка змінитися послідовності РНК і, ось вам нова “дитина”, чи то пак новий штам. Вірусологам відомо кілька тисяч таких “дітей”. Зрозуміло, у кожного є ім’я, яке складається з цифр і літер. Наприклад, британський штам коронавірусу називається VOC-202 012/01.

Щоб упорядкувати сприйняття надзвичайно величезної кількості відгалужень (штамів) від основного вірусу SARS-CoV-2, вчені розподілили їх на сім груп або клад. Кожній дали позначення у вигляді латинських літер: O, S, L, V, G, GH і GR. Найбільш спритною виявилася L, з якої все почалося в грудні 2019 року в Ухані.

“Корона Британської імперії” – британський штам

Британський штам (VOC-202 012/01) вперше зафіксували у Великій Британії в жовтні 2020 року. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) доволі високо оцінила швидкість його поширення – набагато швидше за звичайний коронавірус. Це ще раз підтвердили результати досліджень, опубліковані в авторитетному медичному журналі The Lancet. Вчені довели вищий ступінь заразності британського штаму, але не знайшли підтверджень початкової гіпотези про можливий взаємозв’язок між британським різновидом штаму і важжим перебігом коронавірусної хвороби.

Спосіб поширення британського штаму – повітряно-крапельний. Хоча сьогодні вчені світу дедалі більше схиляються до аерозольного шляху. І тому є чимало переконливих доказів.

Способи боротьби з британським штамом, зафіксованим майже в 140 країнах, – класичні.

Основні симптоми: кашель, сильна втома, біль у горлі та м’язах. Втрата нюху і смакових відчуттів відбувається рідко.

Британський штам вже присутній в Україні.

Уродженець Бухти Нельсона Мандели – південноафриканський штам

Південноафриканський штам (V2 або B. 1.351) вперше зафіксували в окрузі Бухта Нельсона Мандели Східно-Капській провінції ПАР в грудні 2020 року.

Дослідження показали високу стійкість “африканця” до вакцини Pfizer-BioNTech. Іншими словами, південноафриканський штам виявився більш агресивним, ніж британський. Точніше сказати про його реальні здібності поки що не можна – недостатньо вивчений. Але вже сьогодні зрозуміло, що цей штам має кілька мутацій, здатних легше і швидше прикріплюватися до клітин людини.

Південноафриканський штам частіше вражає молодих, абсолютно здорових людей, які не мають хронічних захворювань.

Симптоми південноафриканського штаму: ломота в тілі, біль у суглобах або горлі, діарея, кон’юнктивіт, головний біль, температура, кашель, втрата або зміна нюху і смаку.

На початку квітня 2021 року зафіксовано в двох областях України.

Той, що уникає відповіді – бразильський штам

Бразильський штам коронавірусу (P.1) виявили в бразильському місті Манаус у січні 2021 року. Дуже легко потрапляє в організм людини завдяки мутації в спайковому білку. Інша його мутація вміє вправно уникати імунної відповіді організму. А це означає тільки одне – ризик повторного зараження доволі високий.

У світовій медичній пресі є повідомлення авторитетних вчених, зокрема з Лондонського університету королеви Марії і Імперського коледжу Лондона, про загрозу швидкого поширення бразильського штаму коронавірусу і його здатності пробивати імунітет, вироблений у людей, що перехворіли на Covid-19.

Як повідомляється, вакцина Pfizer / BioNTech змогла нейтралізувати бразильський штам в умовах лабораторії.

Симптоми бразильського штаму: головний біль, швидка стомлюваність, ломота в суглобах, відчуття того, що “тягне” в м’язах, доволі часта втрата смаку та нюху.

Про присутність цього різновиду коронавірусу в Україні поки що повідомлень не було.

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Індійський і дуже небезпечний – індійський штам

Індійський штам (B.1.617) вперше зафіксований в Індії в грудні 2020 року. За даними ВООЗ, присутній вже в понад 30 країнах світу.

Попередні дослідження свідчать про здатність однієї з мутацій цього штаму впливати на ефективність лікування моноклональними антитілами. Інша мутація вміє нейтралізувати антитіла, тобто знищувати імунний захист, що загрожує повторним зараженням.

Індійський штам виявив себе як надзвичайно заразний, він викликає важкі ускладнення, нерідко з летальними наслідками.

Симптоматика доволі широка: від нудоти, субфебрильної температури до “чорного” грибка і втрати орієнтації в часі та просторі.

В Україні поки що не зафіксовано. Хоча, судячи з повідомлень офіційних представників вітчизняного МОЗ, це лише питання часу.

Данський, нігерійський, американський штами

Це менш поширені і тому менш відомі штами коронавірусу.

Наприклад, данським штамом заражені лише 10% хворих на коронавірусну інфекцію і тільки в Данії.

У грудні 2020 року новий штам виявили в Нігерії. Щоправда, відомостей про ступінь його заразності поки що немає.

Наприкінці 2020 року – початку 2021 на тлі сплеску захворюваності про власний варіанті штаму коронавірусу заговорили було США. Але припущення не підтвердилося.

Новий штам коронавірусу виявили також малайзійські вчені.

Наскільки ефективні вакцини проти нових штамів

Оскільки коронавірус мутує повільніше за вірус грипу, вакцина від Coved-19 повинна бути більш стабільною і ефективною, ніж вакцина проти грипу.

При цьому поки що невідомо, як довго зберігатиметься набутий за допомогою вакцини імунітет, навіть якщо вона працюватиме як слід, нагадує вчений. Ефективність вакцини може залежати і від індивідуальних особливостей організму.

Поки що вчені вважають, що вакцини, розроблені для боротьби з першими штамами нового коронавірусу, будуть такими ж ефективними і проти нових мутацій.

– Найчастіше зустрічається штам G, і навряд чи він потребуватиме частої зміни вакцин – на відміну від грипу, вакцину від нових штамів якого розробляють щороку, – розповів Данило Алексєєнко.

Оскільки відмінності штамів, що циркулюють в Україні, мінімальні, вони, найімовірніше, не мають значного впливу на структуру вірусних спайк-білків. Це робить можливим створення і застосування вакцини від Covid-19, яку не доведеться переробляти щороку.

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