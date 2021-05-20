Після вакцинації від Covid-19 іноді спостерігається рідкісний синдром: тромбоз у незвичних місцях, пов’язаний із низьким рівнем тромбоцитів та порушенням згортання крові.

Цей синдром називається VITT (індукована вакциною тромботична тромбоцитопенія). Лікарі кафедри медицини Віденського медичного університету та Віденської загальної лікарні (відділення гематології та гемастазеології) щойно успішно вилікували гострий випадок цього синдрому.

VITT, швидше за все, спричинений дефектом імунної відповіді, внаслідок чого утворюються тромбоцитно-активізуючі антитіла. Рівень смертності від VITT високий (40-50%), і синдром вимагає негайного та відповідного лікування.

Однак нинішні рекомендації базуються лише на емпіричних даних . Команда лікарів кафедри медицини Віденського медичного університету та Віденської загальної лікарні, очолювана спеціалістом з коагуляції Паулем Кноблем, зараз успішно лікує пацієнта, який страждає від індукованої вакциною протромботичної імунної тромбоцитопенії (VIPIT) і потрапив у відділення з низьким рівнем тромбоцитів та низьким рівнем фібриногену.

Фібриноген – це білок, який відіграє важливу роль у згортанні крові.

Лікарі діяли швидко, і пацієнт негайно відреагував на лікування високою дозою концентрацій внутрішньовенного імуноглобуліну, кортизону та специфічних антикоагулянтів, щоб запобігти тромбозу.

Концентрати імуноглобуліну містять антитіла, які можуть блокувати неправильно спрямовану імунну відповідь. Звичайні препарати гепарину не можна використовувати для запобігання згортанню крові, оскільки вони можуть спровокувати тромбоз або посилити його.

– У цьому випадку ми вперше змогли описати ефективність потенційно рятувальної стратегії лікування тромбозу, викликаного вакциною, – говорить Кнобл. – Ці нові висновки були опубліковані в журналі Тромбоз і гемостаз.

З одного боку, результати підтверджують сучасні рекомендації щодо лікування, але вони також показують, що для запобігання тромбозу, що загрожує життю, необхідні оперативна діагностика та негайний початок лікування. Цей досвід може бути корисним для лікування інших пацієнтів з подібними станами.

Учені також дійшли висновку, що жінки до 55 років схильні до тромбозу незалежно від вакцинації.