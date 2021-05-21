Вакцина CoronaVac, від компанії Sinovac у кількості 500 тис. доз, яка прибула в Україну 30 квітня, після лабораторного контролю буде розвезена по регіонах.

Цю партію CoronaVac отримають такі пріоритетні групи:

військовослужбовці Збройних Сил України;

співробітники патрульної поліції, Національної гвардії,

військовослужбовці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

Державної міграційної служби;

працівники паливно-енергетичного комплексу;

працівники органів прокуратури;

члени офіційних делегацій на участь в XXIV зимових Олімпійських і XIII зимових Паралімпійських іграх р Пекіні, і в XXIV Дефлімпійських іграх, які відбудуться в травні 2022 року в Бразилії;

працівники санаторно-курортних установ;

громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (пріоритетно у віці від 65 років, вакцинують пункти щеплення Донецької, Луганської, Херсонської областей, розташовані на підконтрольній уряду України території).

Крім того, 9 травня в Україну прибули ще 500 тис. доз CoronaVac і зараз партія проходить лабораторний контроль.

CoronaVac – це векторна вакцина, що містить неактивний вірус. Однак організм реагуючи на нього виробляє імунна відповідь.

Найбільш небезпечні для оточуючих хворі на коронавірус в перші два дні після появи симптомів.