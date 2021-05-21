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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

500 тис. вакцин CoronaVac пройшли лабораторний контроль і поїдуть в регіони – МОЗ

Вакцина от коронавируса

Вакцина CoronaVac, від компанії Sinovac у кількості 500 тис. доз, яка прибула в Україну 30 квітня, після лабораторного контролю буде розвезена по регіонах.

Цю партію CoronaVac отримають такі пріоритетні групи:

  • військовослужбовці Збройних Сил України;
  • співробітники патрульної поліції, Національної гвардії,
  • військовослужбовці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
  • Державної міграційної служби;
  • працівники паливно-енергетичного комплексу;
  • працівники органів прокуратури;
  • члени офіційних делегацій на участь в XXIV зимових Олімпійських і XIII зимових Паралімпійських іграх р Пекіні, і в XXIV Дефлімпійських іграх, які відбудуться в травні 2022 року в Бразилії;
  • працівники санаторно-курортних установ;
  • громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (пріоритетно у віці від 65 років, вакцинують пункти щеплення Донецької, Луганської, Херсонської областей, розташовані на підконтрольній уряду України території).

Крім того, 9 травня в Україну прибули ще 500 тис. доз CoronaVac і зараз партія проходить лабораторний контроль.

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CoronaVac – це векторна вакцина, що містить неактивний вірус. Однак організм реагуючи на нього виробляє імунна відповідь.

Найбільш небезпечні для оточуючих хворі на коронавірус в перші два дні після появи симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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