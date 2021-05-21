Компанія Pfizer продаватиме свій препарат за різною ціною, щоб досягти справедливого розподілу вакцин у світі.

За словами голови компанії Альберта Бурла, вакцина від Pfizer/BioNTech постачатиметься за диференційованим принципом.

Тобто країни із високим рівнем доходу платитимуть повну ціну, країни із середніми доходами лише половину, а бідні країни зможуть отримати препарат за собівартістю.

Також Бурла повідомив, що вже до кінця 2021 року країни із низькими і середніми доходами отримають 1 млрд доз препарату Pfizer/BioNTech за зниженими цінами.

Вакцинація в Україні

За оновленою інформацією уряду, на сьогодні вакцинуватися від коронавірусу готові вже понад 60% населення України.

Про це розповів прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль та додав, що за результатами різноманітних соціологічних досліджень, на початку року цей показник становив максимум 30-40%.

На думку уряду, такий прогрес – це велике досягнення.