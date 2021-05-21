Глобальна пандемія Covid-19 вивела на авансцену нашої пильної уваги такі поняття і терміни, про які ми раніше не тільки не замислювалися – ми їх просто не знали. Одна з таких характерних прикмет нинішнього коронавірусного часу – діагностичний показник концентрації в крові С-реактивного білка (СРБ).

У чому його особливість і чому він став важливий саме в період розгулу коронавірусної інфекції Факти ICTV попросили розповісти сімейного лікаря поліклініки Оболонського району Києва Людмилу Сердюк.

– Стандартним аналізом при підозрі на запалення є загальний аналіз крові, – розповіла Людмила Сердюк. – У ньому важливі показники рівня лейкоцитів і ШОЕ, за якими можна судити про наявність запального процесу, про його стадії або ж про його відсутність.

Але оскільки показники ШОЕ і лейкоцитів, як правило, вимагають тривалого спостереження в динаміці, на сьогодні, коли гостро стоїть питання оперативної діагностики і лікування коронавірусної інфекції, дуже ефективним маркером став високочутливий і більш специфічний тест на С-реактивний білок (СРБ).

Специфічний в тому сенсі, що поява і зростання концентрації саме С-реактивного білка адресно вказує на гострі запалення, які дають багаторазове (до 100 разів) збільшення СРБ вже через кілька годин від початку патологічного процесу.

У практично здорових людей концентрація СРБ в крові не перевищує 6 мг/л. У Covid-інфікованих пацієнтів, яким не потрібний кисень, середнє значення СРБ становить 11 мг/л.

За словами Людмили Сердюк, в одному з досліджень, яке було зосереджено на вивченні маркерів летального результату при Covid-19, було показано, що у тих пацієнтів, що вижили середній рівень СРБ становив приблизно 40 мг/л, в той час як у померлих – в середньому 125 мг/л.

Таким чином, найважливішою діагностичною перевагою С-реактивного білка є раннє виявлення запалення, що виникає при інфекції Covid-19. При проникненні вірусу SARS-CoV-2 в організм запускається імунна відповідь для боротьби з цим патогеном, що і призводить до підвищення рівня СРБ.

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