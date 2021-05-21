Що таке діабет ІІ типу?
Цукровий діабет ІІ типу – це порушення вуглеводного обміну, при якому підшлункова залоза виробляє інсулін у недостатній кількості або організм не здатний його використовувати повною мірою. В результаті чого рівень глюкози в крові підвищується, що загрожує пошкодженням кровоносних судин.
Які причини діабету ІІ типу
Основні причини – неправильний спосіб життя і незбалансоване харчування. Але частіше діабет розвивається у людей, що мають генетичну схильність до його виникнення. Якщо в родині були випадки діабету, то схильність є. Надлишкова маса тіла, погана екологія та стреси в комплексі теж можуть стати причиною діабету. Особливо у віці 40+. Важливим фактором виникнення діабету є абдомінальне ожиріння, коли жир відкладається на животі, талії та внутрішніх органах. Надлишок жиру не дає організму переробляти цукор.
Які симптоми цукрового діабету?
Основними симптомами діабету є сухість у роті і спрага навіть, якщо ви п’єте достатню кількість води, постійне відчуття голоду, швидке зниження ваги при звичайному харчуванні, часте сечовипускання, втома і дратівливість.
Як лікуватися від діабету?
При підозрі на цукровий діабет потрібно здати аналізи, які призначить сімейний лікар, і з ними йти на прийом до ендокринолога. Якщо діагноз підтверджується, призначається дієта і даються рекомендації щодо фізичної активності. Це основні моменти лікування. Якщо ці методи не спрацюють, призначаються гіпоглікемічні препарати. Періодично потрібно здавати контрольні аналізи, щоб побачити, чи відгукується організм на призначення.
Який рівень цукру в крові вважається нормальним?
Норма цукру в крові натщесерце – 3,3 – 5,5 ммоль/л, після їжі – 5,6 – 6, ммоль/л. Якщо натщесерце показник становить 6 ммоль/л, кажуть про підвищений рівень цукру. Коли підвищені показники при аналізі крові повторюються, говорять про цукровий діабет.
Які ускладнення діабету?
Якщо ігнорувати підвищений рівень цукру, не дослухатися до порад лікарів, не змінювати харчові звички і не збільшувати фізичне навантаження, можна заробити ускладнення: атеросклероз судин, інфаркт міокарда, захворювання нирок, порушення зору, яке може закінчиться сліпотою.
Що робити, якщо поставлено діагноз діабет ІІ типу?
Перше – переглянути свої звички. Діабет – хвороба цивілізації. Тому потрібно збільшити рухову активність. Більше ходити пішки, їздити на велосипеді, плавати. За можливості зайнятися силовими тренуваннями, але тільки під контролем хорошого тренера. Головне, щоб фізична активність приносила вам задоволення, тоді і користь буде.
Друге – змінити характер харчування. При легкій формі захворювання потрібно обмежити до мінімуму мед, виноград, солодкі фрукти, сухофрукти. При важких формах – виключити. Жирна їжа посилює хворобу, тому виключіть жирні та смажені на жирі (як рослинному, так і тваринному) продукти. Норма жирів – до 40 г на день.
Такі продукти, як ковбаси та сосиски, сири, жирна сметана й соуси, особливо майонез, потрібно виключити з раціону.
Що можна і чого не можна їсти при діабеті?
Можна: гречку, вівсянку, висівки, кислі та кисло-солодкі фрукти, ягоди, овочі, відварену рибу і нежирне м’ясо, сир, молоко (з дозволу лікаря), яйця, цитрусові.
Не можна: тістечка, торти, здобу, макаронні вироби, жирне м’ясо, ковбаса, жирний твердий сир, цукерки, смалець, багато олії, білий хліб, не бажано вживати картоплю.
Профілактика діабету
Щоб діабет не виник, потрібно багато рухатися, уникати стресів, переїдання, занадто жирної їжі.
Чи можна вилікуватися від цукрового діабету?
Від цукрового діабету ІІ типу повністю позбавитися неможливо, але, дотримуючись дієт і рекомендацій з фізичної активності, можна надовго домогтися ремісії і почуватися здоровим.