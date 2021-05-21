Перше – переглянути свої звички. Діабет – хвороба цивілізації. Тому потрібно збільшити рухову активність. Більше ходити пішки, їздити на велосипеді, плавати. За можливості зайнятися силовими тренуваннями, але тільки під контролем хорошого тренера. Головне, щоб фізична активність приносила вам задоволення, тоді і користь буде.

Друге – змінити характер харчування. При легкій формі захворювання потрібно обмежити до мінімуму мед, виноград, солодкі фрукти, сухофрукти. При важких формах – виключити. Жирна їжа посилює хворобу, тому виключіть жирні та смажені на жирі (як рослинному, так і тваринному) продукти. Норма жирів – до 40 г на день.

Такі продукти, як ковбаси та сосиски, сири, жирна сметана й соуси, особливо майонез, потрібно виключити з раціону.