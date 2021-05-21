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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Епідситуація стабільно важка. В Україні за добу – 4 984 випадки Covid-19

чоловік у масці

В Україні станом на 21 травня 2021 року підтвердили 2 175 382 випадки коронавірусу.

За добу – 4 984 нових хворих.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 20 травня 2021 року в Україні виявили загалом 2 170 398 випадків коронавірусу.

Добовий приріст – 5 165 нових хворих.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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