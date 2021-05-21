Лідери Франції та Німеччини заявили на Глобальному форумі здоров’я в Римі, що до кінця року передадуть іншим країнам по 30 млн доз вакцин проти коронавірусу.

Заяву про це зробили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер ФРН Ангела Меркель.

– З сьогоднішнього дня і до кінця 2021 року, Франція поділиться мінімум 30 мільйонами дозами вакцин, – сказав Макрон.

Він нагадав, що Франція вже допомагала країнам Африки в боротьбі з Covid-19.

– Я готова взяти приклад французького президент, – додала Меркель. – До кінця року ми готові поставити ще 30 млн доз вакцин.

Завдяки більш ніж 3 млрд євро, виділених Німеччиною, стали доступними 70 млн доз вакцини, які були спрямовані в 122 країни.

Канцлер ФРН також звернула увагу на важливість нарощування виробництва вакцин. Африка, помітила Меркель, потребує вакцин більше всіх, на континенті виробляється тільки 1% препаратів.

США почали ділитися речовиною, яке входить до складу вакцини Moderna і нарощують експорт самих вакцин.