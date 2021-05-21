Станом на ранок 21 травня коронавірус у Києві виявили ще у 453 осіб. За весь період пандемії у столиці зафіксували 203 780 випадків коронавірусу.

Померло протягом минулої доби 11 осіб (за весь час пандемії – 4 994).

Змогли подолати хворобу 2 307 киян (загалом – 140 267).

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: