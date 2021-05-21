Маски під час глобальної пандемії стали не просто засобом захисту від небезпечної інфекції, але і наочною демонстрацією рівня культури суспільства, його психологічної готовності до відбиття майбутніх можливих криз.

– Наші дані як в Сполучених Штатах, так і по всьому світу показують, що колективізм є сильним і важливим показником того, чи мають люди в регіоні маски чи ні, – каже співавтор статті з докладним описом результатів професор Джексон Г. Лу.

На думку дослідників, колективізм в широкому сенсі відноситься до здатності ставити потреби громади вище інтересів окремої людини. В колективістських культурах люди вважають носіння масок не тільки обов’язком, а й символом солідарності, мовляв, ми стоїмо разом і разом боремося з цією пандемією.

При аналізі результатів дослідники врахували великий набір інших факторів, які можуть вплинути на носіння масок, включаючи серйозність спалахів Covid-19 в тій чи іншій країні, політику уряду, політичну приналежність в суспільстві, рівень освіти, щільність населення, дохід, вік і стать.

Дослідження також виявило інші аспекти, що впливають на носіння маски. Наприклад, в США партійна приналежність також була сильним предиктором носіння масок, причому демократи частіше носили маски, ніж республіканці.

Професор Лу передбачає, що дослідження може привести до інших важливих наукових пошуків. По-перше, роль колективізму можна було б вивчити в інших кризах, таких як лісові пожежі, урагани або інші стихійні лиха.

Крім цього, було б важливо вивчити, чи вплинула сама пандемія на почуття колективізму або індивідуалізму, яке вимірювалося раніше. Отримані знання виявилися б корисними для державних чиновників і політиків, будь то стримування поточної пандемії або порятунок життів в майбутньому.

Розуміння культурних відмінностей не тільки дає уявлення про пандемію, а й допомагає світу підготуватися до майбутніх криз, переконані автори наукового проекту.

Читайте також, як алкоголь впливає на об’єм головного мозку.