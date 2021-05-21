В Україні за час пандемії найбільше випадків коронавірусу підтвердили у Харківській області. Водночас найбільше людей померло на Дніпропетровщині.
МОЗ України опублікувало розширену статистику коронавірусу у регіонах країни.
Де найбільше випадків Covid-19:
- Харківська – 144 870;
- Одеська – 138 542;
- Львівська – 134 213;
- Дніпропетровська – 130 772;
- Київська – 123 450.
Також стало відомо, скільки людей померло у кожній області з початку пандемії.
Де найбільше смертей від Covid-19:
- Дніпропетровська – 3 909;
- Львівська – 3 511;
- Харківська – 3 134;
- Одеська – 2 845;
- Київська – 2 626.
Коронавірус в Україні
В Україні станом на ранок 21 травня 2021 року підтвердили 2 175 382 випадки коронавірусу.
Епідситуація у країні залишається досить складною, добовий приріст не зменшується, за останній день виявили 4 984 нових хворих на Covid-19.
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