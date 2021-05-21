В Україні за час пандемії найбільше випадків коронавірусу підтвердили у Харківській області. Водночас найбільше людей померло на Дніпропетровщині.

МОЗ України опублікувало розширену статистику коронавірусу у регіонах країни.

Де найбільше випадків Covid-19:

Харківська – 144 870;

Одеська – 138 542;

Львівська – 134 213;

Дніпропетровська – 130 772;

Київська – 123 450.

Також стало відомо, скільки людей померло у кожній області з початку пандемії.

Де найбільше смертей від Covid-19:

Дніпропетровська – 3 909;

Львівська – 3 511;

Харківська – 3 134;

Одеська – 2 845;

Київська – 2 626.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок 21 травня 2021 року підтвердили 2 175 382 випадки коронавірусу.

Епідситуація у країні залишається досить складною, добовий приріст не зменшується, за останній день виявили 4 984 нових хворих на Covid-19.

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