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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Названо регіон України, де найбільше людей померло від Covid-19 за час пандемії

лікарня, коронавірус

В Україні за час пандемії найбільше випадків коронавірусу підтвердили у Харківській області. Водночас найбільше людей померло на Дніпропетровщині.

МОЗ України опублікувало розширену статистику коронавірусу у регіонах країни.

Де найбільше випадків Covid-19:

  • Харківська – 144 870;
  • Одеська – 138 542;
  • Львівська – 134 213;
  • Дніпропетровська – 130 772;
  • Київська – 123 450.
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Також стало відомо, скільки людей померло у кожній області з початку пандемії.

Де найбільше смертей від Covid-19:

  • Дніпропетровська – 3 909;
  • Львівська – 3 511;
  • Харківська – 3 134;
  • Одеська – 2 845;
  • Київська – 2 626.

коронавірус в україні

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок 21 травня 2021 року підтвердили 2 175 382 випадки коронавірусу.

Епідситуація у країні залишається досить складною, добовий приріст не зменшується, за останній день виявили 4 984 нових хворих на Covid-19.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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