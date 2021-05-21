Уряд хоче встигнути вакцинувати від коронавірусу більшість дорослого населення до кінця 2021 року. Цей план залишається в силі.

Про це під час години запитань до уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– У нас є прямі домовленості з виробниками вакцин від Covid-19 на 34 млн доз і 8 млн доз вакцин має надійти в межах ініціативи COVAX. План залишається в силі – вакцинувати більшість дорослого населення до кінця цього року. Ми усім,хто хоче зробити щеплення, вакцинуємо безкоштовно, – зазначив він.

Також Денис Шмигаль нагадав, що з державного бюджету на вакцинацію населення виділили 10 млрд грн. Крім того, угода на $90 млн, підписана зі Світовим банком передбачає, що частину цих коштів також витратять на закупівлю вакцин.

Ще €50 млн на вакцинацію населення Україна отримає від Європейського інвестиційного банку.

Вакцинація в Україні

Наразі в Україні вже зробили понад мільйон щеплень проти Covid-19. Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна законтрактувала 45-47 млн вакцин проти коронавірусу.

За його словами, це максимальна кількість, яку можна було знайти за програмами.