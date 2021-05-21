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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Гірко |

Понад 60% українців готові вакцинуватися від Covid-19 – Шмигаль

вакцинація від коронавірусу

Станом на сьогодні вже понад 60% українців готові вакцинуватися від коронавірусу. Хоча на початку року цей показник був на рівні максимум 40%.

Про це під час години запитань до уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– На початку року, згідно з даними різних соціологічних опитувань, близько 30, максимум 40% громадян України були готові робити щеплення. Квітневе опитування від ЮНІСЕФ показало, що вже 63% українців готові вакцинуватися. Я вважаю, це досягнення для нас, – зазначив він.

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Вакцинація від Covid-19

Разом з тим Денис Шмигаль повідомив, що уряд хоче вакцинувати від коронавірусу більшість дорослого населення до кінця 2021 року.

Він зазначив, що в України є прямі домовленості з виробниками вакцин від Covid-19 на 34 млн доз і 8 млн доз вакцин має надійти в межах ініціативи COVAX. Також Денис Шмигаль нагадав, що з державного бюджету на вакцинацію населення виділили 10 млрд грн.

Фото: УНІАН

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