Тест діагностує коронавірус всього за одну секунду, причому в домашніх умовах. Його розробили вчені з Університету Флориди і Тайванського національного університету. Так само, як і в ПЛР-тестах, для діагностики береться слина.

Дивовижна новинка являє собою картриджну систему з розміщеними всередині біосенсорними смужками, що нагадують вже доступні експрес-тести на рівень глюкози.

Смужки з’єднані з декількома електродами, один з яких покритий золотом. Саме до золотого електрода прикріплюються антитіла при контакті зі зразком слини. В результаті прилад повідомляє про коефіцієнт вірусного навантаження. Чим вище концентрація вірусу, тим вище показник.

Автори винаходу запевняють, що такий тест можна використовувати повторно. Крім того, з його допомогою, після невеликого адаптування, можна діагностувати і деякі інші вірусні захворювання.

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