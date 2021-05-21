PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Результат за секунду: вчені розробили новий тест на Covid-19

тест на вирус

Тест діагностує коронавірус всього за одну секунду, причому в домашніх умовах. Його розробили вчені з Університету Флориди і Тайванського національного університету. Так само, як і в ПЛР-тестах, для діагностики береться слина.

Дивовижна новинка являє собою картриджну систему з розміщеними всередині біосенсорними смужками, що нагадують вже доступні експрес-тести на рівень глюкози.

Читайте
Японія офіційно схвалила вакцини Moderna та AstraZeneca від Covid-19

Смужки з’єднані з декількома електродами, один з яких покритий золотом. Саме до золотого електрода прикріплюються антитіла при контакті зі зразком слини. В результаті прилад повідомляє про коефіцієнт вірусного навантаження. Чим вище концентрація вірусу, тим вище показник.

Автори винаходу запевняють, що такий тест можна використовувати повторно. Крім того, з його допомогою, після невеликого адаптування, можна діагностувати і деякі інші вірусні захворювання.

Читайте також, коли можна вагітнити після перенесенного Covid-19.

Джерело: EurekAlert

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка