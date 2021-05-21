У світі станом на 21 травня зафіксували 165,8 млн випадків Covid-19. Найбільше хворих за добу виявили в Індії (259 тис.), Бразилії (83 тис.) та Аргентині (35 тис.).

За добу померли понад 13 тис. осіб, у яких зафіксували коронавірус. А за весь час пандемії вилікувались від недуги понад 146 млн осіб. Нині нараховується понад 15 млн активних випадків захворювання, з них у критичному стані – 99 тис. пацієнтів.

Головні новини про коронавірус за 21 травня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

Станом на 21 травня в Україні виявили 4 984 нових випадки коронавірусу. За добу померло 202 людини, а одужали – 12 845 громадян.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (408), Дніпропетровській (405) та Запорізькій (354) областях.

Водночас за час пандемії найбільше випадків коронавірусу підтвердили у Харківській області. А найбільше людей померло на Дніпропетровщині.

Коронавірус у світі

У зв’язку з пом’якшенням карантинних обмежень у Франції, Ейфелева вежа в Парижі знову відкриється для відвідувачів у середині липня після декількох місяців закриття на тлі пандемії коронавірусу.

У Європейському Союзі планують запровадити сертифікати про вакцинацію з 1 липня цього року. Їх хочуть використовувати, щоб забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії.

В Угорщині пом’якшують карантинні обмеження. Тепер у країні скасують нічну комендантську годину, носіння масок у громадських місцях. Також відкриються ресторани та магазини.

У Німеччині після декількох місяців зупинки через коронавірус поступово відкриваються парки розваг.

У Японії офіційно дозволили використання вакцини проти коронавірусу компаній Moderna Inc. та AstraZeneca. Це дасть зможу пришвидшити програму вакцинації у країні. До цього людям робили щеплення препаратом Pfizer.

Вакцинація в Україні

За добу 18 913 людей щеплено проти коронавірусу. Одну дозу отримали 6 287 людей, повністю імунізовані – 12 626 людей.

Загалом першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 971 032 особи, а другу дозу – 60 696 осіб. З початку вакцинальної кампанії медики зробили 1 031 728 уколів для щеплення.

Найбільшу кількість щеплень за 20 травня 2021 року було проведено у Дніпропетровській області – 1 363 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у м. Києві – 107 120 щеплень.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, вже понад 60% українців готові вакцинуватися від коронавірусу. Хоча на початку року цей показник був на рівні максимум 40%.

Він додав, що у країні вакцинують 18 тис. людей за добу, хоча система здатна здійснювати 80 тис. щеплень.