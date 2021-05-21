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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Тільки один з тисячі заражається Covid-19 на вулиці – Комаровський

прогулка

На брифінгу, який регулярно проводить Група реагування на Covid-19 в Білому Домі (Вашингтон) було заявлено, що менше 10% хворих на коронавирусну інфекцію заразилися на відкритому повітрі. Про це повідомив доктор Комаровський у відео на своєму You-tube-каналі.

Заява від імені Групи, проголошена доктором Валенські, викликала бурю емоцій серед медичної спільноти Америки.

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Тому що, як вважають американські медики, ця цифра дуже завищена. За їніми задокументованими спостереженнями, зараження на відкритих місцях становить 0,1-1%. Всі інші підхопили вірус у приміщеннях.

У зв’язку з останніми даними про мінімальну можливість підхопити коронавірус на відкритому повітрі доктор Комаровський радить всім максимально відкритися і йти гуляти.

Раніше доктор повідомляв про аерозольний шлях поширення коронавирусу.

Джерело: Комаровський.

Фото: Depositphotos

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