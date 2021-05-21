На брифінгу, який регулярно проводить Група реагування на Covid-19 в Білому Домі (Вашингтон) було заявлено, що менше 10% хворих на коронавирусну інфекцію заразилися на відкритому повітрі. Про це повідомив доктор Комаровський у відео на своєму You-tube-каналі.

Заява від імені Групи, проголошена доктором Валенські, викликала бурю емоцій серед медичної спільноти Америки.

Тому що, як вважають американські медики, ця цифра дуже завищена. За їніми задокументованими спостереженнями, зараження на відкритих місцях становить 0,1-1%. Всі інші підхопили вірус у приміщеннях.

У зв’язку з останніми даними про мінімальну можливість підхопити коронавірус на відкритому повітрі доктор Комаровський радить всім максимально відкритися і йти гуляти.

Раніше доктор повідомляв про аерозольний шлях поширення коронавирусу.

Джерело: Комаровський.