Сьогодні є всі підстави віддати належне, мабуть, найпопулярнішому напою людства. Адже саме 21 травня Генеральна Асамблея ООН в грудні 2019 року свого резолюцією проголосила Міжнародним днем ​​чаю.

Детально про користь чаю і його кращі сорти Фактам ICTV розповіла лікар-терапевт Марина Єріна.

– Корисність цього напою для нашого здоров’я важко переоцінити, – зазначила Марина Єріна. – Якщо вода може тільки вгамовувати спрагу, то чай – лікувати, тонізувати, заряджати енергією, зігрівати і заспокоювати.

Зрозуміло, що з величезної кількості сортів чаю у кожного з нас є свої улюблені. Але серед усього чайного різноманіття є, що називається, най-най популярні представники чудового сімейства настоїв на чайному листі.

Представляємо ТОП-5 найбільш популярних у всьому світі сортів чаю.

Пуер

Цей оригінальний сорт отримують шляхом особливого ​​просушування і прокатки чайного листа після його мікробної ферментації і окислення. Колись процес приготування чайного листя для пуера тривав до 20 років! Поки в середині ХХ століття не придумали нові технології і час скоротили до кількох місяців.

Крім дивного м’якого смаку, цей чай має ефект зниження холестерину в крові.

Мате

Воістину, легендарний сорт чай, оспіваний в поезії і прозі! Його крупні листки під назвою “ієрба” кладуть в спеціальну ємність для заварки, заливають окропом, настоюють і п’ють через особливу трубочку, щоб не заважали чаїнки.

Мате багатий на вітаміни B, C, а також містить велику кількість антиоксидантів, сприяючи омолодженню організму. Славиться високим вмістом кофеїну.

Улун

В перекладі з давньокитайської перекладається як “чай чорний дракон”. Саме в Китаї в далекі-далекі часи цей чай навчилися не тільки вирощувати, а й виробляти: сушити, прокатувати, обпалювати. Загалом, все так само, як і з чорним чаєм. Але …

Унікальність улуна полягає в дивовижному поєднанні не ферментованого зеленого (тобто, необробленого) і ферментованого чорного чаїв. При цьому типи купажу можуть варіюватися від 10% до 80%.

Білий чай

Цей дивовижний чай, що має насичений смак і тонкий аромат, готують з наймолодших, найніжніших чайних листочків. Їх не піддають ніякій обробці. Тому він вважається одним з найдорожчих сортів. Після заварювання напій набуває блідо-жовтий колір.

Білий чай містить багато антиоксидантів і меншу кількість кофеїну, ніж в звичайному зеленому чаї.

Зелений чай

По суті, він походить від тих же рослин, які служать сировиною для отримання білого чаю. Різниця в тому, що для звичайного зеленого чаю беруться листя більш зрілі, ніж для білого. І це листя піддають обробці. Зелений чай обожнюють мільйони людей. Він прекрасний як тонізуючий засіб для всього організму. І незамінний для тих, хто стежить за своєю фігурою.

Наша довідка. В процесі вирощування знаменитого чаю Panda Dung беруть участь справжні панди. Його кілограм обійдеться вам в 70 000 $. А за кіло Da-Hong Pao, секрет виготовлення якого досі тримається в таємниці, нині просять від $ 1.2 мільйонів.

Читайте також, чому так корисна йога та як почати нею займатися.