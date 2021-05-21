У Японії офіційно дозволила використання вакцини проти коронавірусу компаній Moderna Inc. та AstraZeneca.

Препарат від компанії Moderna планують вводити в центрах масової вакцинації, керованих Силами самооборони в Токіо і Осаці, а також в аналогічних установах, створюваних деякими префектурами і муніципалітетами.

Це дасть зможу пришвидшити програму вакцинації у країні. До цього людям робили щеплення препаратом Pfizer.

У лютому 2021 року в Японії розпочалася державна програма імунізації, хоча б одну дозу вакцини отримали близько 4% населення країни.

Водночас прем’єр-міністр Йосіхіде Суґа пообіцяв збільшити кількість щеплень до 1 млн в день і завершити вакцинацію літніх людей до кінця липня.

Нині надзвичайний стан через поширення коронавірусу діє в префектурах Хоккайдо, Токіо, Айті, Кіото, Осака, Хего, Окаяма, Хіросіма і Фукуока.

Коронавірус в Україні

Станом на 21 травня коронавірус в Україні виявили у 4 984 людей. За час пандемії в Україні 49 101 людина померла від вірусу, за добу – 202. Водночас за день побороли хворобу 12 845 громадян.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (408), Дніпропетровській (405) та Запорізькій (354) областях.