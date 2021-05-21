У Європейському Союзі з 1 липня почнуть діяти сертифікати про вакцинацію проти Covid-19, щоб спростити пересування європейськими країнами під час пандемії.

Про це свідчить заява Європейської комісії щодо досягнення домовленості між Європарламентом і Радою ЄС.

– Комісія вітає попередню політичну домовленість між Європейським парламентом та Радою щодо Положення, що регулює цифровий Covid-сертифікат ЄС. Це означає, що документ має бути готовий до кінця червня, як і планувалося, – зазначили у заяві.

Регламент набере чинності з 1 липня, з перехідним періодом із видачі сертифікатів для тих держав-членів, яким потрібен додатковий час.

За словами Єврокомісії, цифровий сертифікат буде безкоштовний, безпечний і доступний для всіх. Документ міститиме дані про проходження вакцинації від коронавірусу, а також про результати тестів на Covid-19 або інформацію про перенесену хворобу.

Їх видаватимуть у цифровій або паперовій формі. Вони матимуть QR-код із цифровим підписом.

Covid-сертифікати в Україні

В Україні вже у липні планують запустити сертифікати вакцинації українців у додатку Дія. Він буде в електронному форматі, але можна буде отримати й паперову версію, замовивши її у сімейного лікаря.

Нині у країні розглядають два типи Covid-сертифікатів – внутрішнього та зовнішнього. Зовнішній – для подорожей, а внутрішній – для відновлення концертів та інших масових заходів.

Джерело: Європейська комісія