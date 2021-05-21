В Україні за минулу добу, 20 травня, 18 тис. українців отримали щеплення проти коронавірусу. Але протестована спроможність складає понад 80 тис. осіб на добу.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду 21 травня.

– За минулу добу було провакциновано 18 тис. осіб, але спроможність протестована – це понад 80 тис. вакцинованих щодня, – зазначив він.

За словами Шмигаля, Україна вже отримала 2,5 млн доз вакцин проти коронавірусу. Вже понад 1 млн людей вакцинувалися проти Covid-19. З них близько 50 тис. отримали другу дозу препарату і більше як 970 тис. людей отримали першу дозу. А решта вакцин розподілені регіонами.

Також він додав, що з компанією Pfizer контракт підписаний на 21,2 млн доз вакцин. З них – 1,2 млн доз поставлять за ініціативи COVAX. Так, Україна вже отримала 240 тис. доз вакцини.

– До кінця травня має бути поставлено майже 350 тис. доз, у другому кварталі – 500 тис., інші постачання – в 3 і 4 кварталі відповідно, – додав Шмигаль.

Крім того, прем’єр-міністр стверджує, що уряд хоче встигнути вакцинувати від коронавірусу більшість дорослого населення до кінця 2021 року. Цей план залишається в силі.