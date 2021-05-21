Заняття спортом – це важливий компонент для формування імунітету людини. Вже декілька років йога користується популярністю серед жінок та чоловіків, адже під час занять можна не тільки тренувати своє тіло, але й нормалізувати моральний стан.

Інструктор йоги Ірина Пілюховська та лікар-терапевт Маргарита Гуркало розповіли Фактам ICTV, чому корисно займатися йогою, кому заборонено займатися та з чого почати новачку.

Що таке йога

Йога – це психопрактика зміни свідомості, яка допомагає досягти рівноваги, гармонізує внутрішній світ та допомагає покращити стан здоров’я. Вона допомагає пізнати ту частину себе, яку ми не усвідомлюємо.

За словами Пілюховської, існує чотири види йоги.

– Якщо ми говоримо про види, то це: джняна, бхакті, карма і раджа (вищий щабель аштанга йоги). В сучасному світі багато хто займається анштанга йогою, а саме її видимою частиною – хатха йогою, – розповіла вона.

Аштанга йога складається з восьми частин. Перші чотири – хатха йога (видима частина йоги, яку можна оцінити, побачити):

яма – самоконтроль;

ніяма – дисципліна;

асана – фізичні вправи;

пранаяма – дихальні практики.

Інші чотири – раджа йога (невидима частина, внутрішня робота):

пратьяхара – абстрагування від конкретного об’єкта думки;

дхарана – концентрація;

дхьяна – медитація;

самадхі – повна реалізація.

Нині для себе можна підібрати будь-який відповідний вид: більш статичний або навпаки динамічний, зарядитися енергією і прокачати чакри, або вчити санскрит, щоб знайти одкровення в древніх текстах. Важливо розуміти, що стилі йоги можуть бути різними, але всі переслідують одні й ті ж цілі.

Користь йоги

Маргарита Гуркало запевнила, що з точки зору медицини, йога вважається безпечним видом фізичної активності для людей будь-якого віку.

Проте потрібно пам’ятати, що в усьому має бути міра. Новачкам не слід одразу намагатися виконати складні вправи, що можуть під час неправильного виконання призвести до травматизації. Жодні вправи не можна виконувати через біль. Це стосується будь-якого виду фізичного навантаження.

– Йога зміцнює м’язи, тренує баланс, заспокоює нервову систему, додає гнучкості зв’язкам та суглобам, позитивно впливає на артеріальний тиск. Вона може бути корисна разом з комплексною терапією людям із хронічними захворюваннями без загострення. Наприклад, людям із артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом, ожирінням, варикозом нижніх кінцівок, тривожним розладом, бронхіальною астмою, артритами тощо, – зазначила лікар.

Також йога позитивно впливає на розвиток скелетно-м’язової системи дітей, покращує якість життя та профілактує падіння і переломи у людей похилого віку.

З метою безпеки лікар рекомендує відвідувати сертифіковані центри йоги з відповідальними викладачами та персоналізованим підходом до кожного, що мінімізує ризики травматизації.

Кому не можна займатися йогою

Терапевт наголосила, що будь-яке захворювання в період загострення є протипоказанням. Деякі захворювання, як, наприклад, глаукома, люмбаго, гіпертонічна хвороба, а також травми опорно-рухового апарату можуть потребувати більш персоналізованого підходу до виконання вправ.

Тренер додала, що здоровим людям практика йоги потрібна для зміцнення свого тіла і психо-емоційного стану. Також йога потрібна і можлива під час менструації, вагітності і варикозного розширення вен, з урахуванням адаптації практики. Якщо у людини є вразливі відділи хребта, суглоби, травми або хронічні захворювання – йогою займатися можна, але важливий особливий підхід до практики і можлива індивідуальна робота з йога терапевтом.

З чого почати заняття

Інструктор стверджує, для того, щоб почати займатися, важливо проаналізувати, що ви хочете отримати від практики, які цілі собі ставите.

– Вивчити напрямки і стилі йоги, купити килимок (з часом це вже буде не так важливо, але на перших етапах важливо, щоб було комфортно і неслизько займатися). І приступити до практики під керівництвом досвідченого вчителя. Найголовніше в практиці – це регулярність, – каже вона.

Новачкам я б радила ознайомитися зі школами й стилями йоги та обрати ту, яка сподобається найбільше. Якщо перший раз йога не припала до душі, тренер радить не впадати у відчай, а пошукати інші школи, стилі та вчителів. Адже йога буває абсолютно різною.

Рекомендації під час занять йогою

– У йозі є поняття “ахімса” в перекладі з санскриту – ненасильство. Важливо чути і відчувати своє тіло і стан, все повинно бути в задоволення. Безліч факторів може впливати на практику – настрій, сон, розігрітість м’язів та інше. Важливо не надривати себе, прислухатися і вмикати усвідомлення під час практики, – додала Пілюховська.

Музика для медитацій

Медитація та йога стали зараз надзвичайно популярними термінами. Особливо з початком пандемії, коли жителів усього світу закрили у їхніх домівках і люди змушені обмежувати своє спілкування з оточенням.

Це призводить до стресів. А тому фахівці почали радити медитацію. У матеріалі Факти ICTV підібрали музику для медитацій, яка підійде кожному.