Понад мільйон загиблих у Південній Америці, лідерство Києва за кількістю щеплень та допомога від ЄС Африці. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 22 травня.

За добу 21 травня в Україні від коронавірусу вакцинували 17 583 осіб. Із них першу дозу отримали 6 091 людина, другу дозу – 11 492.

Найбільшу кількість щеплень зробили у Києві (1 604).

Водночас за минулий день до листа очікування вакцинації записались 580 616 українців.

Норвегія з 24 травня послаблює карантинні обмеження. Зокрема, дозволять більшості барам та ресторанам подавати алкоголь до півночі.

У столиці Осло та інших регіонах також відкриють тренажерні зали, кінотеатри та театри.

Компанії-виробники Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson поставлять близько 3,5 млрд доз вакцини проти коронавірусу за собівартістю або зі знижкою для бідніших країн у 2021/2022 році.

Водночас у Латинській Америці і Карибському басейні кількість загиблих від коронавірусу перевищила мільйон.

В середньому у травні 31% випадків смерті від захворювання в світі припав саме на ці країни, де проживає 8,4% світового населення.

Окрім того, Німеччина віднесла Велику Британію до категорії найвищого ризику, тобто до переліку країн, де значну загрозу становить поширення штамів коронавірусу.

ЄС виділить €1 млрд Африці на виробництво вакцини та інших медичних препаратів для боротьби з Covid-19.

Між тим уряд Канади передасть надлишки вакцини від коронавірусу іншим країнам. Це зроблять, коли країна забезпечить достатній рівень вакцинування власного населення.

У світі станом на 22 травня зафіксували 166 492 036 випадків коронавірусу. Про це свідчать дані Worldometer.

Водночас зареєстровано 3 458 041 летальний випадок та 147 270 013 – одужень.

За добу виявили 27 279 нових випадків. Померли від вірусу 558 осіб.

Лідерами за кількістю Covid-випадків залишаються США (33,8 млн), Індія (26,2 млн) та Бразилія (16 млн).

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 22 травня в Україні зафіксували 4 606 нових випадків коронавірусу. Загалом захворіло 2 179 988 громадян.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

Більше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.