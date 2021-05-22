Станом на ранок 22 травня, нові випадки коронавірусу в Києві зафіксували у 298 місцевих жителів.

За весь період пандемії в столиці зафіксували 204 078 випадків Covid-19.

Водночас за останню добу 358 киян отримали щеплення від небезпечного захворювання.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: