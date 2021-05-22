Що таке залежність від комп’ютерних ігор та як її виявити – поради психолога

Надлишковий потяг до азартних і комп’ютерних ігор належить до одного з видів серйозних психічних розладів. Нині існують навіть певні ознаки комп’ютерної залежності та методики її лікування.

Психолог Ярослава Євтищенко розповіла Фактам ICTV про ігрову залежність, її симптоми та причини виникнення.

Що таке ігрова залежність

Ігрова залежність – (ігроманія, лудоманія, гемблінг) – це вид психологічної залежності, що виражається в неконтрольованому, нестримному бажанні брати участь в азартних іграх.

– В основному – це азартні ігри. Залежність виражається у постійному непереборному бажанні грати незалежно від виграшу або програшу, гра для лудомана стає основною життєвою мотивацією, – зазначила психолог.

Патологічна пристрасть до азартних ігор серед населення світу зустрічається від 1,4 до 5,1%.

За словами Євтищенко, основними факторами їх поширення і розвитку є популярність ігор і прийнятність її з позиції моралі в безпосередньому оточенні людини, традиції участі в грі, виховання.

У 2019 році Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно визнала так званий ігровий розлад хворобою. Організація включила залежність від відеоігор в 11-е видання Міжнародної класифікації хвороб.

Ознаки залежності

Розладом вважається серйозне відхилення в поведінці, яке негативно позначається на особистому, сімейному, громадському, освітньому, професійному або інших важливих аспектах життя. Крім того, цей стан триває більше 12 місяців.

– Тобто, наявність гри в повсякденному житті людини не свідчить про наявність залежності, – додала вона.

Основним критерієм ігрової залежності є зниження у пріоритетності інших сфер життя і їх реалізації, зокрема погіршення соціальних контактів, уникнення спілкування, помітне просідання інших сфер.

Причини виникнення

– Коли ми говоримо про будь-який розлад, ми швидше будемо пов’язувати його виникнення з головною тріадою – біо-психо-соціальними факторами. Адже ці фактори однаково мають особливий вплив, але у кожному випадку все індивідуально, – стверджує психолог.

Більшість досліджень свідчать про те, що ігровий розлад зачіпає лише невелику частину людей, які грають у відеоігри. Спеціаліст пояснює, що така особливість нашого мозку – він прагне менше витрачати та більше отримувати. Варіант з грою має такий самий принцип. Менше витрат – більше задоволення.

Відеоігри корисні

– Щодо гіпертрофованих міфів про шкоду комп’ютерних ігор, швидше за все ми будемо говорити все ж про користь. Існують дослідження, які підтверджують, що комп’ютерні ігри покращують як загальні когнітивні функції, там і дрібну моторику, в тому числі та реакцію, – каже спеціаліст.

Проте важливо залишатися байдужими до будь-яких ігор, чи то комп’ютерних, чи то азартних. Якщо стоїть вибір між живим спілкуванням, сім’єю, друзями, поїздками, відпочинком та іншими видами діяльності, краще обирати саме їх, а не залишатися сам на сам з іграми.

Лікування залежності

– Будь-яку залежність краще запобігти, ніж лікувати. Існують фахівці й окремі центри, які займаються психологічною реабілітацією та лікуванням людей з тією чи іншою формою ігрової залежності, – пояснила вона.

Комплекс лікування може складатися з консультації психіатра, щоб оцінити стадію та занедбаність захворювання. Під час психотерапії пацієнт опрацьовує сімейні відносини, психологічні проблеми, страхи. Також можливе медикаментозне лікування для ліквідації дратівливості, зайвої тривожності та безсоння.

Залежність від антидепресантів

Попри те, що антидепресанти відіграють важливу роль в лікуванні депресії і тривоги, з початком пандемії спостерігається небачене раніше зростання їх використання.

Це пов’язано з тим, що багато людей бояться за своє здоров’я, також за здоров’я близьких і рідних. Найбільш поширеними симптомами стали тривога і депресія, як реакція на ізоляцію, брак спілкування.

Детальніше про залежність від антидепресантів під час пандемії Covid-19 читайте на Фактах ICTV.