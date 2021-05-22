Станом на ранок 22 травня, нові випадки коронавірусу в Україні зафіксували у 4 606 людей. Зокрема захворіло 269 дітей та 108 медпрацівників.

Всього на вірус Covid-19 захворіло 2 179 988 громадян. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

За добу госпіталізували 1 665 осіб, однак з лікувальних закладів виписали 2 050 українців. Водночас зафіксували 178 летальних випадків від наслідків коронавірусу, за період пандемії 49 279 громадян померло від наслідків небезпечного захворювання.

Проте 12 586 осіб змогли подолати коронавірус, всього 1 941 625 українців одужали від небезпечного захворювання.

За добу здійснили 62 750 тестувань (зокрема методом ПЛР – 27 443, методом ІФА – 11 957) та 23 350 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні провели 9 997 488 ПЛР-тестувань.

Водночас 977 009 українців отримали щеплення від коронавірусу. Першу дозу вакцини отримала 6 091 людина, а другу дозу препарату – 11 492 українців.

Статистика випадків та щеплень за добу в регіонах

Київ – 298/358

Вінницька область – 80/245

Волинська область – 160/214

Дніпропетровська область – 438/203

Донецька область – 334/649

Житомирська область – 134/335

Закарпатська область – 105/336

Запорізька область – 252/300

Івано-Франківська область – 72/568

Київська область – 303/66

Кіровоградська область – 63/108

Луганська область – 58/315

Львівська область – 344/283

Миколаївська область – 192/172

Одеська область – 174/600

Полтавська область – 188/27

Рівненська область – 201/131

Сумська область – 121/11

Тернопільська область – 98/99

Харківська область – 371/310

Херсонська область – 132/149

Хмельницька область – 171/212

Черкаська область – 164/129

Чернівецька область – 64/267

Чернігівська область – 89/4

Коронавірус в Україні

Станом на 21 травня, нові випадки коронавірусу в Україні зафіксували у 4 984 місцевих жителів. Всього за період пандемії Covid-19 небезпечним вірусом захворіло 2 175 382 українців.

За добу 202 людей померли від наслідків коронавірусу, всього за період пандемії 49 101 особа не змогла подолати небезпечне захворювання. Однак за день одужали 12 845 людей, всього 1 929 039 українців змогли подолати коронавірус.