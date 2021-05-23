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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

За добу 73 мешканці Києва захворіли на коронавірус

За добу 73 мешканці Києва захворіли на коронавірус

23 травня коронавірус в Києві виявили ще у 73 осіб.

З початку пандемії на Covid-19 захворіло вже 204 150 киян.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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