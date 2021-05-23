23 травня коронавірус в Києві виявили ще у 73 осіб.

З початку пандемії на Covid-19 захворіло вже 204 150 киян.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: