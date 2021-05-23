Дослідники зі Служби суспільної охорони здоров’я Англії з’ясували, що вакцина від фармацевтичних компаній Pfizer та BioNtech ефективна на 88% проти нового штаму коронавірусу B.1.617.2, вперше виявленого в Індії.

Однак для цього організм повинен отримати дві дози препарату. Одна доза цього препарату захистить організм людини на 33%.

Водночас дві дози вакцини від Covid-19 ефективні на 93% проти B.1.1.7 – британського штаму коронавірусу.

Одна доза AstraZeneca захищає від штаму B.1.617.2 (індійського) на 33%. Однак дві дози цього препарату захищають від індійського штаму на 60%, а від B.1.1.7 (британського) – на 66%.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії зазначив, що максимальної імунізації проти коронавірусу можна досягти через два тижні після введення двох доз Covid-вакцин.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 23 травня, коронавірус в Україні зафіксували у 2 533 місцевих жителів. За весь час пандемії Covid-19 вже 2 182 521 особа захворіла на небезпечний вірус.

Однак за минулу добу 8 937 українців одужали від коронавірусу. Всього 1 950 562 людей змогли подолати захворювання.