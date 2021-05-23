Кожен день у світі фіксують щонайменше близько 9 тис. смертей від Covid-19. Статистика смертей від наслідків коронавірусу залишає бажати кращого.

Для цього багато держав запроваджують на території своїх країн протиепідемічні обмеження. Таким способом можна зберегти життя та здоров’я людей, які ще не захворіли на небезпечний вірус. Факти ICTV зібрали головні новини коронавірус в Україні та світі за 23 травня.

Коронавірус в Україні

Станом на 23 травня, в Україні зафіксували 2 533 нових випадки коронавірусу. Серед них – 153 дитини та 31 медичний працівник. За минулу добу госпіталізували 1 701 людину. Водночас з лікувальних закладів виписали 3 104 українців. Також 8 937 громадян одужали від небезпечного захворювання.

Ситуація з коронавірусом в Україні стає кращою, проте не варто забувати про небезпеку. Станом на 23 травня, лише Донецька область перебуває в помаранчевій карантинній зоні, решта регіонів потрапили до жовтої зони.

Коронавірус у світі

23 травня Ізраїль знову відкрив свої кордони для іноземних туристів після падіння числа випадків зараження на Covid-19. Однак представники влади попереджають, що потрібен час, щоб знову оживити індустрію туризму.

В Австралії багато людей, молодших за 50 років, звертаються у центри вакцинації, щоб імунізуватися препаратом AstraZeneca. У країні почали вакцинувати людей, які не входять до пріоритетної категорії населення, оскільки попит вакцини серед людей старше 50 років не такий високий, як очікувалося спочатку.

Водночас у Німеччині представники влади пригрозили посиленням карантинних обмежень. Міністр охорони здоров’я Єнс Шпан заявив, що у Німеччині всі громадяни повинні дотримуватися протиепідемічних заходів, щоб зменшити кількість захворювань на Covid-19 у країні.

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