У ЗМІ з’явилася інформація про те, що адміністрація прем’єр-міністра Великої Британії нібито зверталася до Національної служби охорони здоров’я країни з проханням не публікувати дані про захворюваність на новий штам коронавірусу в англійських школах.

У доповіді, оприлюдненій 13 травня, незабаром прибрали сторінку з даними про поширення індійського штаму коронавірусу в навчальних закладах. Однак у початковій версії документа була вказана ця інформація.

Через декілька днів після публікації звіту у Британії дозволили учням перебувати на уроках без масок. Дані про поширення нового штаму в школах досі не опублікували, попри дзвінки різних профспілок.

Науковці повідомляють, що вчителі та сім’ї піддаються ризику. Випадки захворювання цим штамом швидше за все поширюються серед дітей шкільного віку.

Вакцинація у США

В інших країнах також залишається напружена ситуація, пов’язана з пандемією Covid-19. У США почали фіксувати випадки міокардиту після вакцинації від коронавірусу.

Науковці у США мають намір досліджувати ускладнення, імовірно викликане щепленням від Covid-19. Однак у країні немає офіційних даних щодо того, що це пов’язано з вакцинацією.

Також відомо, що запальний процес серцевого м’яза (міокардит) часто проходить без ускладнень. Фахівці припускають, що це може бути викликано різними вірусами.