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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

У Британії приховали дані про Covid-штами у школах – ЗМІ

школа, діти

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що адміністрація прем’єр-міністра Великої Британії нібито зверталася до Національної служби охорони здоров’я країни з проханням не публікувати дані про захворюваність на новий штам коронавірусу в англійських школах.

У доповіді, оприлюдненій 13 травня, незабаром прибрали сторінку з даними про поширення індійського штаму коронавірусу в навчальних закладах. Однак у початковій версії документа була вказана ця інформація.

Через декілька днів після публікації звіту у Британії дозволили учням перебувати на уроках без масок. Дані про поширення нового штаму в школах досі не опублікували, попри дзвінки різних профспілок.

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Науковці повідомляють, що вчителі та сім’ї піддаються ризику. Випадки захворювання цим штамом швидше за все поширюються серед дітей шкільного віку.

Вакцинація у США

В інших країнах також залишається напружена ситуація, пов’язана з пандемією Covid-19. У США почали фіксувати випадки міокардиту після вакцинації від коронавірусу.

Науковці у США мають намір досліджувати ускладнення, імовірно викликане щепленням від Covid-19. Однак у країні немає офіційних даних щодо того, що це пов’язано з вакцинацією.

Також відомо, що запальний процес серцевого м’яза (міокардит) часто проходить без ускладнень. Фахівці припускають, що це може бути викликано різними вірусами.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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