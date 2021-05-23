У США у деяких підлітків і людей молодого віку, які отримали вакцину від Covid-19, почали фіксувати випадки міокардиту (важкого запального процесу середнього шару серця).

Про це заявила консультативна група Центру з контролю та профілактики захворювань США, рекомендувавши продовжити вивчення цього рідкісного ускладнення.

Група консультативного центру повідомила, що цей запальний процес часто проходить без ускладнень і може бути викликано різними вірусами.

Системи моніторингу теж не виявили більшого числа випадків цього ускладнення серед населення. Не повідомляється, скільки людей постраждали від цього, проте комітет рекомендував провести розслідування.

У комітеті також повідомили, що випадки міокардиту зазвичай виникали протягом чотирьох днів після отримання вакцини на основі мРНК. Однак невідомо, про які саме препарати від Covid-19 йдеться.

У США видали екстрений дозвіл на використання двох мРНК-вакцин. Серед них вакцина проти коронавірусу від Moderna та Pfizer/BioNTech.

У квітні в міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю заявили, що вивчають невелику кількість випадків запалення серця у людей, які отримали вакцину Pfizer. Водночас компанія Pfizer заявила, що причинно-наслідковий зв’язок з вакциною не встановлено.

У цьому місяці регулювальні органи США дозволили використовувати вакцину проти коронавірусу від фармацевтичних компаній Pfizer та BioNTech для дітей у віці від 12 до 15 років.

Джерело: US News