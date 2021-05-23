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Наташа Тарчевська |

В Україні 2 533 нових випадки коронавірусу, кількість смертей знижується

В Україні 2 533 нових випадки коронавірусу, кількість смертей знижується

В неділю, 23 травня, коронавірус в Україні підтвердився ще у 2 533 осіб. 

За попередню добу було здійснено понад 34 тис. тестувань. Госпіталізація знадобилася 1,7 тис. українцям.

Померло від коронавірусу в Україні 49 368 пацієнтів, 89 за вчорашню добу.

Одужало від Covid-19 вже 1,9 млн осіб, за останню добу – 8 937.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

Коронавірус в областях

  • Київ – 73 випадки;
  • Вінницька область – 68 випадків;
  • Волинська область – 74 випадки;
  • Дніпропетровська область – 453 випадки;
  • Донецька область – 182 випадки;
  • Житомирська область – 75 випадків;
  • Закарпатська область – 21 випадок;
  • Запорізька область – 73 випадки;
  • Івано-Франківська область – 67 випадків;
  • Київська область – 178 випадків;
  • Кіровоградська область – 26 випадків;
  • Луганська область – 43 випадків;
  • Львівська область – 67 випадків;
  • Миколаївська область – 160 випадків;
  • Одеська область – 143 випадки;
  • Полтавська область – 35 випадків;
  • Рівненська область – 101 випадок;
  • Сумська область – 92 випадки;
  • Тернопільська область – 63 випадки;
  • Харківська область – 188 випадків;
  • Херсонська область – 148 випадків;
  • Хмельницька область – 46 випадків;
  • Черкаська область – 47 випадків;
  • Чернівецька область – 39 випадків;
  • Чернігівська область – 71 випадок.

Вакцинація в Україні

Станом на 23 травня щеплення від коронавірусу в Україні отримали вже понад 978 тис. громадян.

За добу вакцинувалися 3 503 українці. Зважаючи на вихідні, щеплення проводилися не у всіх регіонах.

Так, жодного щеплення за суботу, 22 травня, не було зроблено у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській та Черкаській областях.

У декількох регіонах за минулу добу було проведено лише одне щеплення.

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