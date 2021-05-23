В неділю, 23 травня, коронавірус в Україні підтвердився ще у 2 533 осіб.
За попередню добу було здійснено понад 34 тис. тестувань. Госпіталізація знадобилася 1,7 тис. українцям.
Померло від коронавірусу в Україні 49 368 пацієнтів, 89 за вчорашню добу.
Одужало від Covid-19 вже 1,9 млн осіб, за останню добу – 8 937.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.
Коронавірус в областях
- Київ – 73 випадки;
- Вінницька область – 68 випадків;
- Волинська область – 74 випадки;
- Дніпропетровська область – 453 випадки;
- Донецька область – 182 випадки;
- Житомирська область – 75 випадків;
- Закарпатська область – 21 випадок;
- Запорізька область – 73 випадки;
- Івано-Франківська область – 67 випадків;
- Київська область – 178 випадків;
- Кіровоградська область – 26 випадків;
- Луганська область – 43 випадків;
- Львівська область – 67 випадків;
- Миколаївська область – 160 випадків;
- Одеська область – 143 випадки;
- Полтавська область – 35 випадків;
- Рівненська область – 101 випадок;
- Сумська область – 92 випадки;
- Тернопільська область – 63 випадки;
- Харківська область – 188 випадків;
- Херсонська область – 148 випадків;
- Хмельницька область – 46 випадків;
- Черкаська область – 47 випадків;
- Чернівецька область – 39 випадків;
- Чернігівська область – 71 випадок.
Вакцинація в Україні
Станом на 23 травня щеплення від коронавірусу в Україні отримали вже понад 978 тис. громадян.
За добу вакцинувалися 3 503 українці. Зважаючи на вихідні, щеплення проводилися не у всіх регіонах.
Так, жодного щеплення за суботу, 22 травня, не було зроблено у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській та Черкаській областях.
У декількох регіонах за минулу добу було проведено лише одне щеплення.