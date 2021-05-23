В неділю, 23 травня, коронавірус в Україні підтвердився ще у 2 533 осіб.

За попередню добу було здійснено понад 34 тис. тестувань. Госпіталізація знадобилася 1,7 тис. українцям.

Померло від коронавірусу в Україні 49 368 пацієнтів, 89 за вчорашню добу.

Одужало від Covid-19 вже 1,9 млн осіб, за останню добу – 8 937.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

Коронавірус в областях

Київ – 73 випадки;

Вінницька область – 68 випадків;

Волинська область – 74 випадки;

Дніпропетровська область – 453 випадки;

Донецька область – 182 випадки;

Житомирська область – 75 випадків;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 73 випадки;

Івано-Франківська область – 67 випадків;

Київська область – 178 випадків;

Кіровоградська область – 26 випадків;

Луганська область – 43 випадків;

Львівська область – 67 випадків;

Миколаївська область – 160 випадків;

Одеська область – 143 випадки;

Полтавська область – 35 випадків;

Рівненська область – 101 випадок;

Сумська область – 92 випадки;

Тернопільська область – 63 випадки;

Харківська область – 188 випадків;

Херсонська область – 148 випадків;

Хмельницька область – 46 випадків;

Черкаська область – 47 випадків;

Чернівецька область – 39 випадків;

Чернігівська область – 71 випадок.

Вакцинація в Україні

Станом на 23 травня щеплення від коронавірусу в Україні отримали вже понад 978 тис. громадян.

За добу вакцинувалися 3 503 українці. Зважаючи на вихідні, щеплення проводилися не у всіх регіонах.

Так, жодного щеплення за суботу, 22 травня, не було зроблено у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській та Черкаській областях.

У декількох регіонах за минулу добу було проведено лише одне щеплення.