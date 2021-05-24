У світі станом на 24 травня зафіксували 167,5 млн випадків Covid-19. Найбільше хворих за добу виявили в Індії (222 тис.), Бразилії (36 тис.) та Аргентині (24 тис.).

За добу померли понад 9 тис. осіб, у яких зафіксували коронавірус. А за весь час пандемії хворобу перемогли понад 148 млн осіб. Нині нараховується понад 15 млн активних випадків захворювання, з них у критичному стані – 96 тис. пацієнтів.

Головні новини про коронавірус за 24 травня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні 24 травня підтвердили 1 334 нових випадки коронавірусу. Від ускладнень, які викликав Covid-19, померло 68 людей, а одужали – 6 999 людей.

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 за добу зареєстрували у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), Києві (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

Вінницька область готова перейти до зеленої зони карантину. Всі показники щодо Covid-19 відповідають цій зоні. Також частково відповідають зеленій зоні показники ще в п’яти регіонах.

Коронавірус у світі

На Евересті в базовому таборі альпіністів стався спалах коронавірусної інфекції. Серед 100 хворих альпіністи і працівники бази.

У Грузії з 24 травня почалася вакцинація китайською вакциною від коронавірусу компанії Sinovac.

У ВООЗ прогнозують появу нового смертоносного вірусу. За словами генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса, з’явиться новий вірус, який потенційно буде ще більш заразним і більш смертоносним, ніж коронавірус.

У двох регіонах Індії – Джамму і Кашмір, – оголосили мукормікоз, також відомий як “чорна цвіль”, епідемією. Хворобу діагностують у тих пацієнтів з коронавірусом, які перебували у відділенні інтенсивної терапії і протягом довгого часу отримували стероїди або кисневу підтримку.

Вакцинація в Україні

В Україні з 24 лютого щеплення проти коронавірусу отримали 1 054 139 людей. За добу, 23 травня, 1 325 людей вакцинувалися проти коронавірусу. Одну дозу отримала 321 людина, повністю імунізовані – 1 004 людини.

Найбільшу кількість щеплень за 23 травня 2021 року провели у Харківській області – 300 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у м. Києві – 109 110 щеплень

Станом на 24 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 584 464 людини.

У ВООЗ також повідомили, що до вересня 2021 року всі країни повинні вакцинувати від коронавірусу не менше 10% свого населення.