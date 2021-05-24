Згідно з новим дослідженням учених Університету Редінга з Великобританії, регулярне споживання молока не пов’язане з підвищеним рівнем холестерину.

Результати наукової роботи, в якій взяли участь майже 2 млн осіб, були опубліковані в Міжнародному журналі ожиріння.

– Дослідження виразно показує, що споживання молока не є суттєвою проблемою для ризику серцево-судинних захворювань, навіть не зважаючи на невелике зростання ІМТ і жирових відкладень серед питущих молоко, – зазначив професор нутрігенетікі і нутрігеномікі Вимал Карані.

Команда дослідників застосувала генетичний підхід, вивчивши зміна гена лактази, пов’язаного з переварюванням молочного цукру, відомого як лактоза.

Було виявлено, що люди, які регулярно пили велику кількість молока, мали більш низький рівень як хорошого, так і поганого холестерину, хоча їх індекс маси тіла (ІМТ) був вище, ніж у тих, хто молоко не п’є.

Крім того, було доведено, що у людей, що регулярно споживають молоко, ризик розвитку ішемічної хвороби серця був на 14% нижче.

Таким чином, нове дослідження стало однозначною відповіддю суперечливим науковим роботам, в яких вивчався причинний зв’язок між підвищеним споживанням молочних продуктів і кардіометаболічними захворюваннями, такими як ожиріння і діабет.

Щоб врахувати невідповідності в розмірі вибірки, етнічної приналежності і інших чинників, команда провела метааналіз даних по 1,9 мільйонам чоловік і використовувала генетичний підхід, щоб уникнути плутанини.

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