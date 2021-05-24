Епідемія мукормікозу в Індії: у країні виявили понад 8 тис. випадків хвороби

В Індії фіксують зростання кількості випадків мукормікозу, більше відомого як “чорний грибок”. У країні виявили понад 8 800 випадків хвороби.

Про це повідомили лікарі з Індії у коментарі одному з видань. Вони стверджують, що з більшою ймовірністю інфекція виникає у людей, які перехворіли на коронавірус. Це пов’язано з тим, що Covid-19 лікують стероїдами, які можуть пригнічувати імунну систему. До групи ризику також входять діабетики.

50% пацієнтів з мукормікозом помирають, а частині людей видаляють очі, щоб інфекція не проникла у мозок.

В Індії 29 штатів уже оголосили про епідемію хвороби. У лікарні Махараджа Єшвантрао за вісім тижнів заповнилися майже 1 100 місць, залишилось тільки 185 вільних.

За словами завідувача одного з відділень лікарні, лікаря Панді, понад 80% пацієнтів потребують негайного хірургічного втручання.

– Це збільшення кількості пацієнтів однозначно несподіване. Ми бачили один-два випадки цієї хвороби рік тому. Нині зараження “чорним грибком” стало складнішим за Covid-19, — зазначив він.

Лікар додав, якщо людей не лікувати вчасно, то рівень смертності може зрости до 94%.

Симптоми мукормікозу

Мукормікоз – дуже рідкісна інфекція. Її викликає особливий вид слизової цвілі, яка може потрапити в організм людини з ґрунту, разом з перезрілими овочами та фруктами. Мукормікоз вражає носові пазухи, мозок, легені.

Симптоми “чорного грибка” проявляються у вигляді початкової закладеності носа, що переходить у носову кровотечу і появу в цій області обличчя чорних ділянок шкіри. Такі пацієнти часто скаржаться на припухлість і біль в очах, нечіткість зору або його цілковиту втрату.

Детальніше про симптоми мукормікозу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: BBC