Протягом найближчих десяти років новий коронавірус, що викликає Covid-19, може стати не більше ніж банальною сезонною неприємністю з легким простудним кашлем і нежиттю. Такими є результати дослідження, проведеного вченими Університету Юти з США.

Це можливе майбутнє дослідники передбачили за допомогою математичних моделей, заснованих на уроках, витягнутих з поточної пандемії, про те, як імунітет нашого організму змінюється з плином часу.

Отримані дані припускають, що зміни в захворюванні можуть бути викликані адаптацією нашого імунної відповіді, а не змінами самого вірусу.

Справа в тому, що крім SARS-CoV-2, що викликає Covid-19, навколо нас циркулюють і інші сезонні коронавіруси, і вони набагато більш доброякісні. Є відомості, що один з цих простудних родичів міг колись бути дуже важким, що призвело до пандемії “російського грипу” в кінці 19 століття. Ці паралелі змусили вчених задатися питанням: чи може тяжкість SARS-CoV-2 так само зменшитися з часом?

– На початку пандемії наша імунна система не була підготовлена ​​до цього вірусу, – пояснює доктор філософії, професор математики і біологічних наук Фред Адлер.

Математичні моделі показують, що в міру того, як все більше дорослих набувають частковий імунітет, будь то в результаті попереднього інфекування або вакцинації, важкі інфекції практично зникнуть протягом наступного десятиліття.

Зрештою, єдиними людьми, які вперше зіткнуться з вірусом, будуть діти, які менш схильні до серйозних захворювань.

За словами вчених, новий підхід полягає в тому, щоб визнати конкуренцію між легкою і важкою інфекціями Covid-19 і зрозуміти, який тип збережеться в довгостроковій перспективі.

Дослідники показали, що легкі інфекції перемагають, якщо вони тренують нашу імунну систему для боротьби з важкими інфекціями.

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