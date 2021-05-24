24 травня коронавірус у Києві виявили ще в 125 осіб. Із початку пандемії на Covid-19 захворіло вже 204 276 киян.

Шість осіб не змогли подолати хворобу (за весь час пандемії – 5 023).

Одужали протягом 23 травня 2 740 осіб (загалом – 147 712).

Усього наразі на Covid-19 хворіє 2 621 особа.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: