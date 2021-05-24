На тлі жахливого за своїм розмахом зростання захворюваності Covid-19, вже зареєстровано понад 20 млн випадків, Індія зіткнулася ще з однією смертельно небезпечною напастю – мукормікозом, більше відомим як “чорна цвіль” або “чорний грибок”.

Станом на 22 травня, влада Індії заявила про майже 9 тис. випадків цієї патології. І це тільки за офіційними даними. В реальності, ризикнемо припустити, ситуація з мукормікозом куди більш страшніша і небезпечніша.

Чому це вкрай рідкісне захворювання набрало такої сили? І чи варто побоюватися Україні появи “чорної цвілі” на своїй території? На прохання Фактів ICTV на ці та інші запитання відповідає терапевт-отоларинголог Віктор Братченко.

– Захворювання це дійсно зустрічається вкрай рідко. До пандемії в Індії його фіксували всього 20-40 випадків на рік. Але наростати мукормікоз почав саме під час другої хвилі Covid-19 в Індії, – зазначив Віктор Братченко.

За словами лікаря, взаємозв’язок “чорної цвілі” і коронавірусної інфекції в цьому випадку – більш ніж очевидний. І ось чому.

Почати з того, що мукормікоз або Mucorales не є заразним, тобто він не передається від людини до людини. Його породжують сапрофітні гриби, які харчуються органікою, що розкладається. Ось чому місце проживання “чорного гриба” – в основному рослини, що гниють, ґрунт.

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Щодо людей, то наша імунна система дуже стійка до “чорної цвілі”. Пробити імунку людини вона може хіба що тоді, коли вона вкрай ослаблена. Наприклад, цукровим діабетом, онкологією, ВІЛ.

– Крім ослабленої імунної системи, серйозним фактором є стероїдні гормони й імунодепресанти, які використовують під час лікування Covid-19 у пацієнтів, що мають схильність до мукормікозу, – каже Віктор Братченко.

Мукормікоз – від початку дуже важка патологія з високою смертністю на тлі терапії. Якщо вражені лицьові частини – носові пазухи, очні орбіти, головний мозок, летальність становить 60%. Якщо ж ця чорна гниль торкнулася легень, тут йдеться про 80-95% летальних випадків.

Віроломність “чорної цвілі” полягає у тому, що вона нападає на людину, яка вже одужує після коронавірусної хвороби. Але ослаблений організм, плюс схильність, плюс важкі антибіотики грають тут фатальну роль.

Лікування мукормікозу – поєднане: токсичні протигрибкові антибіотики і хірургічне втручання з метою видалення уражених грибком органів (частин обличчя, очей, частини легенів).

За словами Віктора Братченка, ще одним фактором, що провокує мукормікоз, є апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про їхню здатність давати внутрішньолікарняні інфекції говориться і пишеться багато. Особливо на тлі вкрай жорстких препаратів (глюкокортикоїди, препарати імуносупресивної дії), за допомогою яких лікарі намагаються приборкати цитокіновий шторм – потенційно летальну реакцію імунної системи.

Чи добереться “чорна цвіль” до України

Віктор Братченко не виключає таку можливість. По-перше, сплеск захворюваності мукормікозом вже зафіксовано в Пакистані і Росії. По-друге, випадки “чорного грибка” мали місце бути і в ряді західних країн на тлі вже згаданих стероїдів, імунодепресантів і ШВЛ під час лікування коронавірусної інфекції у людей, які страждають на цукровий діабет. Буквально, йдеться про ще одне ускладнення, яке дає Covid-19.

Однак, оскільки, як говорилося вище, “чорний грибок” не передається від людини до людини, про епідемічну загрозу мукормікозу говорити не доводиться.

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