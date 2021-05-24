Міністерство охорони здоров’я України проводить переговори щодо перенесення термінів постачання вакцин проти коронавірусу до України. У відомстві хочуть, щоб країна отримала речовину раніше.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

– Я вже розпочав процес переговорів про перенесення постачання з четвертого кварталу 2021 року на літні місяці. Плюс проводяться переговори з компаніями, з якими раніше активних переговорів не було, про пріоритетність постачання влітку, – заявив Віктор Ляшко.

За його словами, МОЗ готується відкрити ще більше центрів вакцинації у країні. Однак це станеться, коли в Україні буде більше вакцин від коронавірусу.

Вакцинація проти коронавірусу

У лютому 2021 року в Україні розпочали проводити вакцинацію проти коронавірусу.

Однак у країні фіксується дефіцит речовини, через це імунізація проходить повільно.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: LB.ua