На Евересті в базовому таборі альпіністів стався спалах коронавірусної інфекції. Серед 100 хворих альпіністи і працівники бази.

За словами керівника австрійської групи Лукаса Фуртенбаха, було зупинено сходження його експедиції після того, як сім гідів отримали позитивний тест на Covid-19. Влада Непалу офіційно заперечує, що на Евересті стався спалах коронавірусу.

Китай вже минулого тижня скасував сходження зі свого боку, побоюючись зараження з непальського боку.

– З огляду на всі відомі нам підтверджені випадки, підтверджені пілотами (рятувальниками), страховими компаніями, лікарями, керівниками експедицій… у мене є позитивні тести, щоб ми могли це довести. У базовому таборі у нас є мінімум 100 людей з позитивним діагнозом на Covid-19, і тоді цифри можуть бути приблизно 150 або 200, – заявив Фуртенбах.

У Непалі зараз рекордне число нових заражень коронавірусу і смертей. За офіційними даними за п’ятницю, підтверджено 8 607 нових випадків інфікування та 177 смертей.

Згідно зі статистикою МОЗ України, станом на 24 травня коронавірус підтвердили ще у 1 334 осіб.

Джерело: The Guardian