Дані Міністерства охорони здоров’я України свідчать, що у Вінницькій області всі показники по Covid-19 відповідають зеленій зоні карантину. Також частково відповідають зеленій зоні показники ще в п’яти регіонах.

Згідно з постановою № 1236 в Україні діє чотири рівні епідемічної небезпеки, за якими встановлюються ті чи інші обмежувальні заходи.

Зелений рівень – той показник, який буде досягнутий для ослаблення або скасування протиепідемічних заходів. Він може бути встановлений за умови, що рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менше 13 регіонів України не перевищуватиме 50 відсотків епідемічного порогу, встановленого для відповідного регіону. Другий критерій – виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР і за визначенням антигену) – менше 5 відсотків.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах вважає, що Олімпійські ігри в Токіо відбудуться 23 липня – 8 серпня незважаючи на опір громадськості Японії. У частині країни висхідного сонця оголошено надзвичайний стан через пандемію коронавірусу.