Здоровий спосіб життя суттєвої знижує ризик деменції, незважаючи на сімейний анамнез. Американська кардіологічна асоціація підготувала на цю тему велику доповідь, яка була представлена на авторитетному міжнародному форумі з питань кардіометаболічного здоров’я 20-21 травня 2021 року.

Серйозний фактор ризику розвитку деменції – спадковість. Зв’язки першого ступеня споріднення з батьками, братом чи сестрою, які страждають на деменцію, збільшують ризик недоумства у людини майже на 75% в порівнянні з тими, у кого немає близьких родичів з такою патологією.

Вчені називають і інші, більш загальні фактори ризику деменції: вік, стать, расу, освіта, високий кров’яний тиск, високий рівень холестерину, діабет 2 типу, депресію.

– Крім генетичних факторів розвитку деменції, є і негенетичні, такі як режим харчування, фізична активність і статус куріння, які також представляють собою зону ризику, – пояснює автор дослідження доктор філософії, доцент кінезіології Анжеліка Бреллентін.

За словами вченої, якщо усунути негенетичні чинники, ризик деменції, навіть при наявності неблагополучної спадковості, істотно знижується.

В ході дослідження вчені проаналізували інформацію про здоров’я понад 300 тис чоловіків і жінок у віці від 50 до 73 років. Всі вони не страждали деменцією на початку дослідження і заповнили анкети про сімейному анамнезі і способі життя.

Учасникам давали по одному балу за кожен з шести видів здорового способу життя, в тому числі:

здорова дієта з великою кількістю фруктів і овочів і меншою кількістю обробленого м’яса і рафінованого зерна;

фізична активність, від помірної до високої, – не менше 150 хвилин на тиждень;

сон від 6 до 9 годин кожен день;

помірне вживання алкоголю;

відмова від куріння.

Потім дослідники спостерігали за учасниками протягом восьми років, щоб відстежувати, у кого розвинулося недоумство, а у кого ні.

В ході спостереження з’ясувалося, що дотримання всіх зразків здорового способу життя знижує ризик деменції майже вдвічі в порівнянні з двома або меншою кількістю видів здорового способу життя.

На думку вчених, це може означати, що люди, які знають, що у них підвищений ризик деменції, можуть самі проявити ініціативу і зробити важливі кроки для зниження ймовірності розвитку деменції і збереження здоров’я мозку.

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Джерело: Heart