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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Щеплення від Covid-19 може стати обов’язковим для вчителів – Шкарлет

ЗНО, ДПА, школа, школярі, учні

В Україні можуть ввести обов’язкову вакцинацію від Covid-19 для педагогів. В уряді вже розробляють механізм дії. Поки ж у школах не вимагають вчителів щепитися від Covid-19 в обов’язковому порядку.

Ці заходи необхідні, оскільки, за словами міністра освіти Сергія Шкарлета, вчителі – потенційні носії вірусу, які тісно спілкуються з дітьми і колегами.

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– Діти менше хворіють, але вони теж є носіями. Треба подумати про те, чи можливо, потрібно в кваліфікаційну характеристику професії внести обов’язково або вакцинацію, або ПЛР-тест, – заявив Шкарлет.

В Україні вже пройшов перший етап вакцинації проти коронавірусу вчителів. Майже 14 тис. педагогів, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році щеплені.

Джерело: РБК-Україна

Фото: УНІАН

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