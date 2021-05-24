З початку вакцинальної кампанії в Україні вже пройшло рівно три місяці. За цей час щеплення проти Covid-19 отримали 1 054 139 людей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України. З 17 до 23 травня 2021 року у країні щеплення отримали 95 587 осіб, з них вакциновано першою дозою — 38 308 людей, другою дозою — 57 279 людей. ​

А за добу, 23 травня, 1 325 людей вакцинувалися проти коронавірусу. Одну дозу отримала 321 людина, повністю імунізовані – 1 004 людини.

Найбільшу кількість щеплень за 23 травня 2021 року провели у Харківській області – 300 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у м. Києві – 109 110 щеплень.

Вакцинацію здійснювали 28 мобільних бригад, а протягом доби працювало 17 пунктів щеплення.

Станом на 24 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 584 464 людини.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація проти коронавірусу розпочалася 24 лютого. Тоді людей щеплювали препаратом індійського виробництва CoviShield компанії AstraZeneca.

За три місяці країна отримала постачання вакцин від компаній: AstraZeneca (Covishield), Sinovac (CoronaVac), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), AstraZeneca-SkBio виробленої SK Bioscience, Південна Корея.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що до кінця 2021 року всі, хто хоче вакцинуватися, зможуть це зробити. Також він планує протягом літа вакцинувати 5 млн українців.

Фото: Чернівецька ОДА