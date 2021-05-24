Найшвидший спосіб налагодити власне виробництво вакцин проти коронавірусу в Україні – це трансфер технологій, коли компанія передає технологію з повним циклом заводу-виробнику.

Однак без змін на законодавчому рівні це неможливо, заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Є різні механізми співпраці між виробником та майданчиком, який отримує технології… Під час обговорення трансферу технологій іноді є певні застереження від компанії, яка передає технології, про особливості подальшого функціонування цього майданчика. Тому, я думаю, що без змін до законодавства це не може бути реалізовано, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, в Україні щонайменше три заводи готові прийняти такі технології, проте конкретні підприємства він не назвав.

– Але поки немає підписаних меморандумів і немає розуміння, що має гарантувати держава, щоб це відбулося. Поки все ще на стадії переговорів, – додав міністр.

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Виробництво вакцин

Через брак вакцин від коронавірусу у світі деякі країни розпочали власне виробництво речовин.

Однак Україна поки лише закуповує партії готових вакцин.

Детальніше про ймовірність виробництва вакцин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: LB.ua