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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

У Києві за ніч пересадили шість органів від двох померлих донорів

трансплантація

Цієї ночі, 24 травня, у різних лікарнях Києва врятували шість життів завдяки посмертній трансплантації органів. Лікарі пересадили серце, печінку і чотири нирки.

Про це повідомила журналіст телеканалу СТБ Ірина Заславець. За її словами, нещодавно поява одного донора органів вважалася радше дивом, а тут майже одночасно з’явилося відразу два донори і їхні рідні дали згоду на забір органів.

Донорами органів стали 57-річна жінка і 59-річний чоловік, які померли від інсульту.

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Лікарі з Інституту серця пересадили серце 29-річному чоловіку із Сумщини. Три роки тому його орган вразила інфекція.

– Трансплантацію трьох нирок провели у Київській обласній лікарні: нові нирки отримали 30-річна Ілона з Канева, 50-річний та 35-річний кияни. Четверту нирку отримав пацієнт Київського міського центру нефрології та гемодіалізу 60-річний Сергій, – зазначила вона.

Пересадку печінки провели в Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. Шалімова. Новий орган отримала жінка з Черкащини.

  • У Києві за ніч пересадили шість донорських органів
  • У Києві за ніч пересадили шість донорських органів
  • У Києві за ніч пересадили шість донорських органів
  • У Києві за ніч пересадили шість донорських органів
  • У Києві за ніч пересадили шість донорських органів
  • У Києві за ніч пересадили шість донорських органів
  • У Києві за ніч пересадили шість донорських органів
  • У Києві за ніч пересадили шість донорських органів
У Києві за ніч пересадили шість органів від двох померлих донорів / 4 фотографии

Підбір кожної пари донор-реципієнт здійснювався Єдиною інформаційною системою трансплантації (ЄДІСТ) автоматично.

У Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше трансплантували нирку від посмертного донора. Орган отримав 40-річний киянин, у якого у 2016 році відмовили нирки.

Джерело: Ірина Заславець

Фото: Ірина Заславець

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