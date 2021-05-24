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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

У ВООЗ назвали кількість медиків, які померли від Covid-19

ВООЗ Тедрос Гебреісус

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що реальне число загиблих від пандемії може бути вдвічі або втричі вище, ніж зазначають офіційні статистичні дані.

З початку пандемії від Covid-19 померло щонайменше 115 тис. медичних працівників, заявив у понеділок голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус, закликавши до збільшення масштабів вакцинації в усіх країнах.

– Протягом майже 18 місяців медичні працівники в усьому світі стояли на межі життя та смерті. Вони врятували незліченну кількість життів та боролися за інших. За нашими оцінками, щонайменше 115 тис. медичних працівників заплатили найвищу ціну, допомагаючи іншим, – наголосив він.

Він закликав ті країни, у яких є великі запаси вакцин від коронавірусу, поділитися ними з іншими державами та активізувати співпрацю для збільшення виробництва і поширення препаратів.

Вакцина від Covid-19

ВООЗ та інші організації розробили ініціативу COVAX – глобальну програму обміну вакцинами проти Covid-19 у різні держави.

Однак, за його словами, вона як і раніше сильно недофінансовується. Своєю чергою це затримує постачання вакцин проти коронавірусу в бідніші країни.

Джерело: CHA

Фото: Depositphotos

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