Індію вразив жовтий грибок, який небезпечніший за чорний або білий. У серйозних випадках жовтий грибок може спричинити витікання гною та повільне загоєння всіх ран.

На тлі зростаючих випадків зараження чорним грибком у кількох штатах Індії, про один випадок зараження жовтим грибком повідомляється з Газіабада в штаті Уттар-Прадеш. Зараз заражений пацієнт проходить лікування в лікарні.

Симптомами жовтого грибка є втрата апетиту, втрата ваги. У серйозних випадках жовтий грибок може спричинити відмову органів, а також витікання гною та повільне загоєння ран, можливий некроз тканин.

Деякі експерти заявляють, що у групі ризику ті, у кого слабкий імунітет, люди, які страждають на цукровий діабет, рак та інші супутні захворювання. Потрібно бути напоготові та при перших ознаках захворювання звертатися до лікаря.

В основному грибкова інфекція спричинена поганою гігієною. Дуже важливо очистити територію навколо вашого будинку і підтримувати його якомога чистішим.

Вологість будинку також важлива, тому її слід постійно вимірювати, оскільки занадто велика вологість може сприяти зростанню бактерій та грибків. Правильний рівень вологості становить від 30% до 40%. Зазначимо, що легше боротися з низькою вологістю, ніж мати занадто багато вологи.

В Індії фіксують зростання кількості випадків чорного грибка. В країні виявили понад 8 800 випадків хвороби.

Джерело: DNA.